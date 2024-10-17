石破首相は１７日午前、北朝鮮による拉致被害者の家族会メンバーらと首相官邸で面会した。家族会と会うのは就任後初めてで、拉致問題の早期解決に向けて全力を尽くす考えを伝えた。首相は面会の冒頭、「拉致問題は私の政治活動の原点の一つだ。政府として取り組んでいく」と強調した。首相は９月の自民党総裁選で、拉致問題を打開するために東京と平壌（ピョンヤン）に連絡事務所を開設する案を主張した。これについて、家族