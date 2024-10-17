【スーパーフォーミュラ】第7戦（決勝・10月13日／富士スピードウェイ）【映像】F1仕込み？強引オーバーテイクの瞬間日本のみならず世界から才能あるドライバーが集まってくる国内最高峰のレース。今年は、F2で年間ランキング4位となった岩佐歩夢（TEAM MUGEN）のほか、第5戦からは元レッドブルF1のニック・デ・フリースがITOCHU ENEX TEAM IMPULの19号車から参戦している。第7戦では、世界で戦ってきたニックのアグレッシブな