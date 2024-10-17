今年25周年を迎えたおジャ魔女どれみ（写真：同作品DVD）今年で『おジャ魔女どれみ』が、誕生から25周年を迎えた。東京・ラフォーレ原宿で開催されたメモリアル展は、連日多くの人で賑わい、リアルタイムで観ていたファンだけではなく、親子2世代で『おジャ魔女どれみ』の世界を堪能している姿が印象的だった。いまでも大人を含めて新しいファンが増え続けているのはなぜなのだろうか。今回は、その魅力を探ってみた。戦いよりも、