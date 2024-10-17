15日にワールドカップ最終予選でオーストラリアと対戦した日本代表。試合は後半にオウンゴールで先制されるも、日本も中村敬斗のクロスが相手のオウンゴールを誘発し、1-1の引き分け。グループ首位の日本が2位オーストラリアとの勝点差5ポイントをキープした。平日夜にもかかわらず、埼玉スタジアム2002に58,730人が詰めかけたこの一戦。女優の新田さちかさんも観戦に訪れていたことをSNSで報告している。埼スタは星稜を思い出す&#