モデルで俳優の田丸麻紀（46）が16日、自身のインスタグラムを更新。高級外車・ポルシェを運転するプライベートショットを公開した。【写真】高級外車・ポルシェを“パジャマ”で運転する田丸麻紀田丸は「明日 ロケで朝早いのに 子供の用事を忘れていて お風呂あがって パジャマのまま お台場まで荷物をとりに。。。」と、まさかのアクシデントを明かし、1枚の写真をアップ。ハンドルに高級外車・ポルシェのエンブレムが入った