米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平日本時間17日、敵地で行われているリーグ優勝決定シリーズ第3戦で特大の3ラン本塁打を放った。【動画あり】メッツに“とどめを刺す大谷翔平の”特大3ラン「意味わからんところまで飛ばしてるな」この日、大谷は「1番・DH」で先発出場。この日は3打数ノーヒットだった。8回一死の走者一・二塁の場面で迎えた第5打席、鋭い打球音で放たれた一発は最上段の観客席まで届く特大の本塁打とな