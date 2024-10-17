警視庁などのホームページに爆破予告を投稿し、業務を妨害したとして25歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、長内海斗容疑者は去年、警視庁ホームページの問い合わせフォームに東京・千代田区のゲーム関連企業を名指しして「今宵、当職が同時爆破テロを実施させていただくナリ」などと投稿したほか、三菱UFJ銀行のホームページにも同様の爆破予告を投稿して、業務を妨害した疑いが持たれています。長内容疑者はインターネ