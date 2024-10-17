明治安田生命保険相互会社は17日、子育てに関するアンケート調査結果を発表。「イクメン」という言葉は浸透したものの、育児の実態は収入差や職場環境で女性に偏っているとした調査結果を報告した。【画像】女性が“7割超え”、子育て分担の割合同発表で「10月19日は（10とうさん19いくじの日）で『イクメンの日』に制定されている」としたうえで、「イクメン」という言葉の使用について聞いたところ、「言葉の認知度は9割以上