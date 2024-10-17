女優の比嘉愛未が１７日までに自身のＳＮＳを更新。女優・西野恵未との２ショットを披露した。１か月間の休養期間から復帰を発表した西野。これに対して比嘉はインスタグラムで「おかえり」と復帰を祝い、ハッシュタグで「焼肉からの念願のサイゼリヤ」とつけると西野との２ショットや食事を楽しむ様子をアップ。２人はＮＨＫドラマ「作りたい女と食べたい女」で共演経験があり、久しぶりの光景ににフォロワーからは「おふ