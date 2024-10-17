◇第77回秋季北海道高校野球大会1回戦駒大苫小牧2―1士別翔雲（2024年10月17日プレド）駒大苫小牧は左腕エース寺田七将（ななと、2年）の自己最多15奪三振での4安打1失点完投で7年ぶりの優勝に弾みを付けた。駒大苫小牧は今夏、12年ぶりに室蘭支部予選で敗退して南北海道大会出場を逃し、新チームの秋に出直しを図ってきた。スライダーが冴えた投球に加え、打撃でも3回に先制の起点となる左翼線二塁打を放った背番号1は