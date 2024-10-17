17日、韓国・原州の軍施設の前で花束を手にするBTSのメンバー、ジェイホープさん（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の人気音楽グループBTSのメンバー、ジェイホープさん（30）が17日、兵役を終えて韓国軍を除隊した。北部の江原道原州市にある軍施設前で、6月にBTSの中で最初に除隊した最年長メンバーのジンさん（31）らの出迎えを受けた。ジェイホープさんは集まったファンや取材陣に敬礼のポーズを取って拍手を浴び「ファンの