[シドニー １７日 ロイター] - 豪連邦統計局が１７日発表した９月の雇用統計は、就業者数の伸びが６カ月連続で市場予想を上回った。失業率は横ばい。労働市場が引き続き逼迫しているとの見方が高まり、年内の利下げ観測が後退した。９月の就業者数は前月比６万４１００人増と、市場予想の２万５０００人増を大幅に上回った。フルタイム就業者が増加の大半を占めた。８月の就業者数は４万２６００人増に下方改定された。失業率