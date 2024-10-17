「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）10月16日（水）の放送は、FUJIWARA（藤本敏史、原西孝幸）、長谷川忍（シソンヌ）がご来店。普段は言えない本音が言える「自作自演占い」の前に、藤本が謹慎期間中の生活について告白！【動画】FUJIWARA藤本、5ヵ月の謹慎生活を明かす「俺ってガヤ飛ばしてもいい存在なのかな」FUJIWARA藤本、5ヵ月の謹慎生活FUJIWARAは、藤本の自粛期間を経て1年ぶりにコンビで出演。5ヵ月の謹慎期間