王将フードサービスが展開する「餃子の王将」は、10月17日から提供する「餃子」に、6月に収穫した2024年“夏穫れ”青森県産にんにくを使用している。対象店舗は、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」。餃子の王将の看板メニュー「餃子」には、北海道産小麦粉、青森県産にんにくやなど、主要食材は全て国産を使っている。青森県産にんにくは、加熱すると上品な香りや旨味が広がり、辛みはマイルドでも風味が強いのが特徴だという。