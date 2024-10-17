【モデルプレス＝2024/10/17】女優の高岡早紀が16日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】高岡早紀「美味しそう」と話題の手料理◆高岡早紀、手料理を披露東京・初台の新国立劇場で上演中の舞台『Come Blow Your Horn 〜ボクの独立宣言〜』に出演している高岡。この日は「休演日。ウチでのんびり夜ごはん」とつづり、手料理が並んだ食卓を公開。「メインはリクエストに答えてから揚げ。春雨のヤムウンセン風。ササ