【モデルプレス＝2024/10/17】女優の川口葵が15日、自身のInstagramを更新。弟との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】川口葵、イケメン弟との2ショット◆川口葵、姉弟ショット公開「弟と 何気ない会話出来て姉、幸せです。笑 ありがとね」と弟との2ショットを投稿した川口。寄り添ってピースサインを決めるショットなど4枚の自撮り写真が公開されている。川口はこれまでも姉弟ショットを度々公開。今回の投稿を受け、