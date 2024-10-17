【モデルプレス＝2024/10/17】日向坂46の渡辺莉奈が、17日発売の週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）46号の表紙＆巻頭グラビアに登場。透明感溢れる素肌を披露している。【写真】日向坂46渡辺莉奈、ミニワンピで美脚輝く◆渡辺莉奈、キュートなセーラー服姿披露日向坂46の四期生オーディション「週チャンメディア賞」受賞の渡辺が3度目の登場。ショートボブになってからは初となる約1年ぶりの出演となった。中学生