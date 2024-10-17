橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第15回が10月18日（金）に放送される。【写真】母と話す結（橋本環奈）、ほか第15回場面カット【7点】10月17日（木）放送の第14回では……結（橋本環奈）がギャルたちと福岡・天神のゲームセンターで遊んでいるところに、いきなり警察官が現れた。最近天神界隈で、若い女性たちがサラリーマン相手に金を巻き上げる事件が多発しているという。博多ギャル連