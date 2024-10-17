主演・江口洋介『連続ドラマ W 誰かがこの町で』（全４話）が、12月8日（日）22時より放送・配信される。【写真】江口×蒔田1年ぶりの共演に親子役からバディへ、原作・佐野広実「まったく違和感なく」【2点】2020年に江戸川乱歩賞を受賞した佐野広実の受賞後第一作目として大きな話題を呼んだ同名小説が原作。とある新興住宅地を舞台に、住民たちの間に渦巻く“同調圧力”が引き起こす恐怖を、生々しく、鮮烈に描いた社会派ミステ