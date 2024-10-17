19日(土)は北海道から九州は広く雨や風が強まるでしょう。雨のあとは寒気が流れ込み、北海道では積雪となる所も。日々の寒暖差が大きく、19日(土)は東京都心で真夏日の予想ですが、20日(日)は気温が急降下しそうです。19日は雨風強まる雨のあと寒気が南下19日(土)は低気圧が発達しながら北海道の北に進むでしょう。低気圧から延びる前線が日本付近を通過する予想です。北海道から九州は広く雨で、前線通過時は雷を伴って激しい雨