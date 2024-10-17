一連の強盗事件との関連が疑われている、東京・練馬区で発生した監禁事件で、指示役と見られる男らが「ジョジョ」というあだ名を使っていたことがわかりました。この事件は9月、練馬区の路上で40代男性にバールで暴行を加え、5時間にわたり車で監禁した疑いで5人が逮捕されたものです。捜査関係者によりますと、実行役として逮捕された男が、「3人くらいの男から電話で指示を受けたが、彼らは『ジョジョ』などのあだ名で呼び合って