石破首相は、17日午前、拉致被害者の家族らと面会し、拉致問題の早期解決への決意を伝えました。石破首相：時間との勝負でありますので、何としてもこれを解決せよという、皆さまの思いを政府として共有し、最善をつくしてまいります。石破首相は、拉致被害者の横田めぐみさんの弟で家族会代表の横田拓也さんらと就任後、初めて面会しました。国会で拉致被害者の一日も早い帰国の実現の決意を示したことにもふれ、拉致問題は政治活