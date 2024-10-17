北海道・厚真町の養鶏場で、今シーズン初めて高病原性鳥インフルエンザの感染が確認され、殺処分が始まりました。16日午後5時ごろ、北海道・厚真町の養鶏場でニワトリが「約120羽死んでいる」と通報がありました。その後の検査で17日、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されました。養鶏場での感染確認は今シーズン国内で初めてです。これ受け、道は職員を派遣し、午前10時ごろからこの養鶏場のニワトリ約1万9000羽の殺処分を