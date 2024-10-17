【UEFAネーションズリーグ】スコットランド代表 0−0 ポルトガル代表（日本時間10月16日／ハムデン・パーク）【映像】41歳GKの「超人セーブ」ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドも思わず苦笑いするほどのスーパーセーブが話題だ。今年12月に42歳を迎えるスコットランド代表のGKクレイグ・ゴードンが、窮地を救うスーパーセーブを披露。超人的なセーブに母国ファンも歓喜した。UEFAネーションズリーグでスコットラン