10月19日（土）に横浜BUNTAI（神奈川県）で開催される『能登半島地震チャリティ･イベント JAPAN MARTIAL ARTS EXPO PROLOGUE』。その追加対戦カード7試合が発表された。 『JAPAN MARTIAL ARTS EXPO PROLOGUE』は、展示会、セミナー、イベントの三本柱で構成される日本の格闘技に関連する総合博覧会。今回の『能登半島地震チャリティ･イベント JAPAN MARTIAL ARTS EXPO PROLOGUE』は、プロジェクトの理念と意義を体感