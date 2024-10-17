『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』が11月17日（日）、一昨年10月に新装されたポートメッセなごや 第1展示館（愛知県）で行われる。前RIZINフェザー級王者のヴガール・ケラモフ（アゼルバイジャン）が参戦、摩嶋一整とRIZIN MMAルールの5分3R、66.0kgで拳を交える。 ヴガール・ケラモフ vs. 摩嶋一整 ケラモフは、20年2月にRIZIN初参戦。22年7月の山本空良戦後にヘルニアで戦線を離脱していたが、