卓上調理を楽しむだけでなく、非常用の防災備蓄としても活躍する「カセットこんろ」。みなさんはどのくらいの頻度で利用していますか。一般社団法人日本ガス石油機器工業会（東京都千代田区）が実施した「カセットこんろと防災鍋の実態調査2024」によると、3人に1人以上が「全く使っていない」ことがわかりました。また、災害時のカセットこんろ・カセットボンベについても約3割が「不安がある・役立て方の想像がつかない」と回答