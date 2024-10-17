YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは10月15日、自身のYouTubeを更新。『いつも応援して下さっているファンの方へ』と題した動画を公開し、温かい声が寄せられています。【実際の投稿：整形アイドル轟ちゃん、ファンへ切実なお願い】「正直、私自身も言うかずっと迷ってて」轟ちゃんは「正直、私自身も言うかずっと迷ってて」「言うことが正しいのかも分からない」と前置きした上で、「端的に言うと、視聴者さんから私たちって『知っ