ドラマには二人の俳優が共に主演を務める、いわゆる“ダブル主演”の作品がありますが、令和に入ってから放送された作品の中にも優れたダブル主演作品は多いですよね。そこで今回は、最高に面白いと思う令和のダブル主演ドラマはどの作品なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位あなたの番です2位MIU4041位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は『あなたの番です』！原田知世と田中