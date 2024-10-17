15日に行われた「上海市外資系企業トップ100」発表会で、上海外資系企業のトップ100企業が発表された。上海市外商投資協会の黄峰（ホアン・フォン）会長は同発表会で、「2023年度には、上海市の外資系企業の営業収入、輸出入総額、納税貢献、雇用創出の4部門で、合計258社の外資系企業がトップ100にランクインした。トップ100企業の運営は全体的に安定していた」と話した。「上海市外資系企業トップ100」発表会は、上海市外商投資