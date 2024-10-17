東京ジョイポリスは、サンリオのキャラクター「シナモロール」と初のコラボレーションイベント『JOYPOLIS × CINNAMOROLL』を2024年11月1日から12月25日にかけて開催する。 【画像】シナモロールの限定グッズ＆コラボフードたち 本コラボでは、コラボメニューや オリジナルグッズの販売をはじめ、アトラクションコラボやグリーティングイベントなど、 テーマパークな