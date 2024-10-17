今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『デジタルホラ貝を吹いてみた』というdegochi(工作本発売中)さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）いやまず『デジタルホラ貝』って何よと言う話ですが、デジタルと言う言葉に意味はありません。日本人の皆さんは日常的に合戦を開戦する時に法螺貝の笛の音をよく聞くじゃないですか。でも実際法螺貝を吹いたことない人の方が多いと思います。私もそっち側の人間だった