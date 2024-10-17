三重県鈴鹿市の社会福祉法人の理事長を交代する見返りに現金を受け渡した社会福祉法違反（贈収賄）疑いで、4人が逮捕されました。 三重県鈴鹿市の社会福祉法人の元理事長の男（58）と法人の運営に関与していた女（61）は共謀して、2022年2月、役員を交代する見返りに、警視庁の元警察官で無職の男（44）と不動産管理業の男（52）から3500万円を受け取った社会福祉法違反の疑いがもたれています。 鈴鹿市の社会福祉法人は破産手続