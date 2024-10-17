タレントのヒロミが17日、東京・二子玉川の蔦屋家電で行われたポップアップイベント『ヒカリのおうち』のトークイベントに出席した。【写真】ほぼ身長と同じサイズ!?巨大名刺を受け取ったヒロミ一般家庭向けに再生可能エネルギーの普及促進、および主催のハンファジャパンのクリーンエネルギー事業の認知拡大を目的とした同イベントは、太陽光エネルギー技術を使った、トータルエネルギーソリューションを学びながら家族で楽し