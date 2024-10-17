John O'DonnellElisa MartinuzziAndy Bruce[ロンドン １６日 ロイター] - 英ロンドンの金融街シティを行政区域とする「シティ・オブ・ロンドン」の市長（ロード・メイヤー）マイケル・マイネリ氏はロイターの取材で、２０１６年の欧州連合（ＥＵ）離脱（ブレグジット）決定が「大惨事だった」と話し、シティの雇用喪失が４万人弱に及んだとの推計を明らかにした。ブレグジットの影響は予想を超えて深刻と警鐘を鳴らした。