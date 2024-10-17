Alan CharlishPawel Florkiewicz[ワルシャワ １６日 ロイター] - ポーランドのトゥスク首相は、欧州連合（ＥＵ）首脳会議を前に議会で演説し、移民問題を巡り東部国境を守ると表明した。１７日からブリュッセルで開かれるＥＵ首脳会議に言及し、「明日と明後日、ブリュッセルで我々はポーランドの国境を守り、あらゆる法的手段を行使する」と述べ、「ポーランドは無力ではいられないし、そうするつもりもない」と強調した。