男子ゴルフでパリ五輪銅メダルの松山英樹が１６日、都内で行われたシミュレーションゴルフイベント「第１回ＴＧＸバトルズ」に参加した。元世界ランク１位のアダム・スコット（豪州）と５ホールのマッチプレー形式で対決。普段とは違ったシチュエーションでのゴルフを楽しみ、リラックスした表情を見せた。「すごくリアルで練習にもなるし、プレッシャーもかかった。練習ラウンド以外でマッチプレーをすることはないので、新鮮