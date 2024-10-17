歌手のJessiが、知人らによるファン暴行事件と関連し、警察の取り調べを受けた。彼女は16日午後、ソウル江南（カンナム）警察署を訪れ、被疑者として取り調べを受けた。同調査で暴行した加害者の正体や関係、事件前後の過程について聞いたものと見られる。彼女は取り調べを控え、取材陣に「殴った人を早く見つけてほしいし、罰を受けてほしい」とし「私はあったことをそのまま、今日すべて言ってくる」と語った。加害者と当日初め