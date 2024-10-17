靖国神社の秋の例大祭にあわせ、石破首相は真榊（まさかき）と呼ばれる供え物を奉納しました。東京の靖国神社では17日から19日まで秋の例大祭が行われています。石破首相は例大祭中の参拝は見送り、「内閣総理大臣・石破茂」の名前で、供え物の「真榊」を奉納しました。福岡厚労相や尾辻参議院議長も「真榊」を奉納しています。例年、春と秋の例大祭と8月15日の終戦の日に集団参拝している「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の