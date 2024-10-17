17日午前、名古屋市中区で不発弾が見つかり、警察などが対応にあたっています。 【画像で見る】名古屋で見つかった“不発弾の可能性あるもの” 警察と名古屋市によりますと17日午前9時前、中区丸の内の工事現場で“不発弾”が見つかりました。 工事の関係者によりますと、現場では9月から建物の解体工事をしていて、基礎を撤去する作業をしていたところ、作業員が地中に埋まっているのを見つけたということです。 名古屋市によ