中国住宅都市農村建設省による会見が始まる。財政省、中国人民銀行(中央銀行）の当局者も改憲に参加している。 不動産市場、一段の下落から安定化させる方針 アーバンビレッジの住宅100万単位でのリノベーションを行う リノベーションは未売却住宅の減少に寄与