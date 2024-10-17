USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.535.918.256.51 1MO11.567.369.958.02 3MO10.796.689.887.40 6MO10.496.519.897.39 9MO10.326.509.857.46 1YR10.256.529.867.58 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.328.796.55 1MO10.8210.378.07 3MO10.689.57