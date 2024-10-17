中国建設省会見、やや中国買いも落ち着いた動き=東京為替 中国住宅都市農村建設省会見は、不動産市場安定化への姿勢を示し、やや中国買いも、落ち着いた動き。9時半の雇用統計で上昇していた豪ドルは、0.6710までと上げ幅を10ポイントほど広げたが、すぐに戻している。 AUDUSD 0.6701