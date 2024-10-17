ハーゲンダッツ ジャパンが40周年を記念して歴代691種類の中から3フレーバーが復活する。【映像】復活した3フレーバーをスタジオで実食そのフレーバーとは「ミルククラシック」「カスタードプディング」「クッキー&チョコレート」。この詰め合わせを全国で販売するのだ（定価：999円（税込））。ところで、アイスのベストシーズンはいつだろうか？ ダイヤモンド・ライフ副編集長の神庭亮介氏は「冬の可能性も全然ある」