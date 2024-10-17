北朝鮮による拉致被害者家族会の横田拓也代表は17日、石破首相との面会で、首相が自民党総裁選で訴えていた東京と平壌に相互の連絡事務所を開設する構想に関し「強く反対する。時間稼ぎにしか寄与しない」と述べた。
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