【W杯2026アジア最終予選】日本代表 1−1 オーストラリア代表（10月15日／埼玉スタジアム2002）【映像】キックフェイントからの股抜きクロス相手を手玉にとる、とはこのことだ。日本代表MF久保建英が左足の足裏ロールからの右足パスでオーストラリア代表DFの股間を抜いてゴール前に鋭いクロスを送り込んだ。これにはファン