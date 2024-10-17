きのう、横浜市の住宅で75歳の男性が手足を縛られて死亡しているのが見つかった事件で、室内には物色されたような跡や複数の人物が土足で歩いた足跡があることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件はきのう午前、横浜市青葉区の住宅で、住人の後藤寛治さん（75）が手足を粘着テープで縛られ死亡しているのが見つかったものです。後藤さんの遺体には広範囲に暴行を受けたような痕が複数あり、警察が殺人事件として捜査して