岡山大学術研究院医歯薬学域の50代の男性元教授=2023年に懲戒解雇=が論文を捏造（ねつぞう）したとされる問題で、同大は、この元教授が国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）から受けた研究費2145万円が不正受給にあたると認定し、11日発表した。元教授は、英専門誌に19年に発表したマウスの乳がんに関する論文が捏造と認定され、23年4月に懲戒解雇処分を受けた。岡山大によると、元教授はAMEDに20年度の「次世代が