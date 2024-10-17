【週刊少年チャンピオン 2024年No.46】 10月17日 発売予定 価格：360円 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2024年No.46」を本日10月17日に発売した。価格は360円。 今号では「きみは四葉のクローバー」が巻頭カラーを飾る。センターカラーには単行本1巻発売記念の「まりも兄弟の茶飯事」と「漫画 ゆうえんち-