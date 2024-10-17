Amazonが2024年10月16日、次世代原子炉である「小型モジュール炉(SMR)」の開発プロジェクトを支援するために、3つの新しい契約に署名したことを発表しました。この動きは、AI技術の発達と普及に伴うデータセンターの電力需要増加に対応するものとみられています。Amazon enlists nuclear small modular reactors in push for net carbon-zerohttps://www.aboutamazon.com/news/sustainability/amazon-nuclear-small-modular-reacto